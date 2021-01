Normalità e anomalia di una crisi di governo

Alla fine, se è la politica a decidere, Renzi e Conte faranno un accordo, a meno che non vincano gli istinti autolesionisti. Tutto normale, tranne circostanze e tempi come questi

La crisi di governo in Italia è la cosa più normale che ci sia, infatti se ne sono fatte un numero colossale che non tutti ci invidiano. Di recente ci hanno fottuto il primato gli spagnoli e gli israeliani, però nella classifica dal dopoguerra non ci batte nessuno. Ma non è tanto la quantità, è la qualità che conta. Ci sono state crisi apocalittiche, ideologiche, puramente propagandistiche, semipolitiche, sornione, di mero rinnovamento del ceto ministeriale: tutte hanno qualcosa in comune e nell’insieme fanno modello, paradigma.

Pubblicità

Pubblicità