La crisi partorisce il contratto di governo. E Renzi resta a metà tra il Conte ter e lo spariglio

Il leader di Iv non si sbilancia: dà 50 possibilità su 100 a un governo politico, e 50 a uno istituzionale. Da qui a martedì si discuterà sul nuovo programma: la strada per dare la spallata a Giuseppi si stringe. Lo scetticismo di Zinga, l'incognita del M5s. Di Maio intanto rottama Dibba

Che sia difficile dire come finirà, lo conferma lui stesso. Che, parlando coi suoi parlamentari di Italia viva, invita a non sbilanciarsi: che insomma ci sarebbero il 50 per cento di possibilità che tutto si risolva con un governo politico (e qui, oltre a quello di Giuseppe Conte, Matteo Renzi sussurra anche i nomi di Roberto Fico e Stefano Patuanelli), e al 50 per cento governo istituzionale.

