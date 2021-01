Romani (Cambiamo): "Il problema di Conte è che deve superare i veti incrociati con Renzi"

"Confidiamo in Mattarella. Il pericolo è che in Ue cominciano a guardarci con preoccupazione"

Paolo Romani (Cambiamo), dice che il centrodestra in questa crisi si muoverà "insieme, seppure con le sensibilità diverse che ci appartengono. Chi apre a un governo di unità nazionale e chi chiede elezioni. Ma il giudizio politico su Conte è negativo. E' veramente una crisi un po' al buio. Domani andrà Toti come capo-delegazione e confidiamo in Mattarella. Il pericolo è che in Ue cominciano a guardarci con preoccupazione". Il problema vero è se c'è possibilità di superare i veti incrociati tra Conte e Renzi. C'è un rapporto personale incrinato, comprensibile, ma ha generato una serie di pregiudiziali, che se saranno superate daranno possibilità di esistere al Conte ter".