Voglia di Csm dietro lo stop di Vitali

Con Conte si vedeva sottosegretario alla Giustizia, ma con Salvini (e la destra) si immagina membro del Csm. Inseguiva questo sogno. Lo confidava in Senato nei capannelli. Lo otterrà?

Giuseppe Conte? “E’ un dilettante”. Io ricandidato? “Ma sono alla quinta legislatura. Non ci penso proprio. Questa crisi è un danno per l’Italia ma io sono spettatore”. Se Conte mi vuole? “Deve cambiare l’impostazione sulla giustizia”. Ma insomma cosa ha fatto cambiare idea al senatore Luigi Vitali che ieri sera alle 21,26 si era fatto responsabile, ma stamattina alle 9,09 è tornato berlusconiano per una mozione degli affetti, “perché ha ragionato con la moglie”?

Pubblicità

Pubblicità