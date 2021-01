Sui migranti è un accerchiamento giudiziario

Nel mezzo della crisi politica, oggi Palazzo Chigi si è trasformato per alcune ore nell’aula di un tribunale. Intorno alle 10,30 del mattino, il giudice di Catania Nunzio Sarpietro è entrato con dei faldoni sotto braccio e si è diretto nell’ufficio del premier dimissionario Giuseppe Conte per interrogarlo. Era presente anche Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno e imputato di sequestro di persona nel caso Gregoretti, per il ritardo dello sbarco di 131 migranti a fine luglio del 2019 e omissione di atti d’ufficio. Il presidente del Consiglio “è l’unico che ci possa dare indicazioni fondamentali per l’eventuale rinvio a giudizio di Salvini”, ha spiegato Sarpietro all’ingresso di Palazzo Chigi. E così, anche se solo per qualche ora, i vertici del governo gialloverde si sono ritrovati finalmente insieme, uniti da un procedimento penale dalle gravi accuse, il cui peso politico – oltre che giudiziario – è messo in ombra in queste settimane solo da pandemia e consultazioni.

