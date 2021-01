E ora tocca a Mattarella. La diretta delle consultazioni al Quirinale

Dal Colle i colloqui del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per verificare se esite una maggiornza solida e provare a chiudere la crisi di governo

Pubblicità

E, dunque, le consultazioni. Aperta ufficialmente dalle dimissioni di Giuseppe Conte, la crisi di governo entra nella fase in cui le questioni aleggiate nei retroscena atterranno ufficialmente sul tavolo del Quirinale. Partono oggi tre giorni di consultazioni per verificare, in tempi brevi, se esiste una maggioranza solida che possa dar vita a un governo coeso. In una crisi "al buio", come suol dirsi, sarà il presidente della Repubblica a verificare con tutti i gruppi parlamentari – compreso quello appena formalizzatosi al Senato, Europeisti-Maie-Centro democratico – se è possibile raccogliere una maggioranza ampia e assoluta, con numeri solidi insomma, per dare vita a un governo coeso, in base a un programma condiviso e al nome di un premier.

Pubblicità

Tra oggi – si apre, come d'uso, con i presidenti delle Camere – e venerdì pomeriggio (pausa la mattina, quando Mattarella assisterà all'inaugurazione in Cassazione dell'anno giudiziario) al Colle dovrebbe arrivare la proposta di M5s, Pd e Leu di una conferma di Conte, che comporterebbe la cosiddetta "esplorazione" sulla fattibilità di un Conte ter. Se la strada fosse praticabile, il capo dello stato potrebbe dare a Conte un incarico pieno o, appunto, esplorativo. Se sul nome di Conte non ci fosse la convergenza necessaria, si potrebbe verificare se la stessa maggioranza intende convergere su un programma, e un premier diverso da quello uscente. E a quel punto potrebbe essere necessario un secondo giro di consultazioni. Una delle questioni da verificare nei fatti, e per ora ancora consegnata agli scenari, è la fattibilità di quella ormai famosa "maggioranza Ursula", edizione attuale delle tradizionali "larghe intese". Anche se qui, al momento, resta agli atti il no compatto del centrodestra. L'ultimo scenario, escluso da tutte le forze di maggioranza ma sempre presente, è il voto anticipato.

Pubblicità