Sandra Lonardo non entra nel nuovo gruppo: "Mi sembrava un Misto duplicato"

Nasce un nuovo gruppo a sostengno di Conte. La senatrice Sandra Lonardo spiega le ragioni per cui ha deciso di non far parte di "Europeisti - Maie - Centro democratico": "Ha una composizione troppo variegata. Io con De Falco cosa avrei mai potuto fare come progetto unitario? Su molti temi, in primis sulla giustizia, la pensiamo in maniera troppo differente. Non c'è stata apertura alle mie proposte, non mi sarei mai trovata a mio agio in quel contesto, sembrava un Misto duplicato. Quindi resto qui". Lonardo conferma il suo voto di fiducia a Conte per un eventuale nuovo governo. E su un possibile ritorno di Italia viva? "Ho fatto un appello a Conte dicendo che ci sono momenti delicati e complicati, occorre mettere da parte diatribe, ripicche e incomprensioni e andare oltre. Gli italiani chiedono soluzioni alle loro crisi, non di aprirne di nuove".