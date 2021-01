Un barchino per Conte. I costruttori sono sempre pochi. E adesso anche la Lega vuole i suoi

Roma. Hanno aperto i porti, ma non sono arrivati i naufraghi. I costruttori sono ancora dieci. Ma c’è qualcosa di inedito. La concorrenza si è allargata. Adesso anche la Lega vuole i suoi. Dal diario di bordo dell’armatore europeista e contiano, Ricardo Merlo: “La barca è salpata. Il presidente del gruppo è il bravissimo Raffaele Fantetti. Ne arriveranno altri. Ma non posso dire niente”. E’ vero che ce l’hanno fatta. E’ vero che i responsabili per Conte sono in mare aperto, finalmente costituiti. E però, i numeri sono sempre quelli e la terra non si avvista. Il barcone è un barchino. Hanno rischiato pure l’ammutinamento.

