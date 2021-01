Con(te), ma pure senza. I costruttori disponibili anche senza il premier

I costruttori ci sono a prescindere dal futuro del premier. Udc, Totiani, parte di FI. Perché non uscivano fuori? Perché non si fidavano di Conte. Le dimissioni del premier aprono adesso il ballo

Roma. Non uscivano fuori perché attendevano. Non si rivelavano perché non si fidavano. E’ sbagliato dire che Giuseppe Conte non ha trovato i costruttori. Erano i costruttori che si stavano costruendo un futuro con o senza Conte. I credenti dell’Udc, ieri, non credevano alle sue dimissioni. I pragmatici per Tabacci annunciavano che sarebbero andati avanti “a prescindere da lui”. La parte sensibile di Forza Italia faceva sapere che “prima il premier si deve dimettere”.

