Binetti: “Forza Italia si deve legare al nuovo Governo”

Per la senatrice Udc , Forza Italia deve guardare con attenzione a un governo di salvezza nazionale. Il suo posto è al centro

“E chi lo dice che Forza Italia di debba spaccare? Forza Italia si deve attaccare”. Non esclude il colpo di teatro, non è detto che alla fine Silvio Berlusconi non decida di salvare il paese. La senatrice Paola Binetti dice al Foglio che adesso, dopo le dimissioni di Giuseppe Conte, non si può più escludere che Fi decida di appoggiare un governo che non sarebbe solo un Conte ter “ma un governo di salvezza nazionale”.

Berlusconi accetterebbe? “È cosa avrebbe da perdere? Non deve nulla a Salvini e Meloni”. Non solo quindi una gamba costruttrice ma un sostegno ampio. E dunque secondo i ragionamenti a voce alta e surrogati dall’intervista di Berlusconi al Giornale, il posto di Fi non può essere che al centro e non con la destra sovranista. Al momento non c’è un appoggio da parte dell’Udc. Conte non lo ha. E lo dice sempre la Binetti: “Non ci separiamo da Forza Italia”. Dice che non bastano pezzi, ma un vero gruppo coeso. E neppure i costruttori senza un’identità . Quella identità può darla, secondo la Binetti, solo una personalità di Fi. E Berlusconi avrebbe tutto da guadagnare. Anche a rischio di perdere lui sì, dei pezzi. “Fi rimane quel partito liberale che non ha nulla a che vedere con Meloni e Salvini”. Adesso o mai più.