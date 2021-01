Perché domani Conte rassegnerà le dimissioni?

Alla fine è arrivata la conferma ufficiale. Domani il premier Conte darà le dimissioni. E ora che succede? Che variabili ci sono? Il punto del direttore Claudio Cerasa

Domani il presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà al Quirinale per rassegnare le dimissioni. La scelta, che in un primo momento appariva come una scelta quasi di routine, una crisi pilotata, è stata presa oggi dopo che, a sorpresa, tra ieri e questo pomeriggio si è manifestata una assimetria tra i Cinque stelle e il premier. Conte voleva andare in Aula a verificare se c'erano i numeri per approvare la relazione Bonafede senza doversi dimettere. Il M5s si è opposto a questa scelta pressando il presidente del Consiglio affinché presentasse le dimessioni.

Cosa accadrà ora? Lo spiega il direttore Claudio Cerasa

