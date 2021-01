E intanto Salvini candida Berlusconi al Quirinale: "Sì, potrebbe fare il Capo dello Stato"

Il leader leghista è intervenuto a Non è l'Arena, prospettando la presidenza della Repubblica per il Cav.

Pubblicità

Berlusconi prossimo capo dello stato. E' una carica a cui il Cav, potrebbe ambire? "Assolutamnete sì", risponde Salvini, che nel pieno della crisi di governo candida il leader forzista al Quirinale. E' quanto il segretario della Lega ha prospettato in un'intervista a Non è l'Arena, da Massimo Giletti. Lasciando intuire di avere una "ricompensa" per la desistenza dei vertici di Forza Italia rispetto alle ipotesi di coalizione Ursula o di supporto esterno alla maggioranza rosso-gialla.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Salvini, forte anche dei sondaggi che collocano la coalizione in testa alle intenzioni di voto nel caso di elezioni anticipate, ha voluto prospettare per il capo della destra moderata un futuro da inquilino del Quirinale. Com'è noto, infatti, nel caso in cui si andasse a elezioni anticipate chi ottenesse la maggioranza guadagnerebbe anche la possibilità di esprimere il prossimo presidente della Repubblica, che si dovrà insediare alla scadenza del settennato di Sergio Mattarella, nel gennaio 2022.