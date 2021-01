Raggi approfitta della crisi di Conte per piazzare il blitz in giunta

Così la grillina è diventata cinica. La sindaca di Roma silura vicesindaco e assessore al Commercio, ma per una volta nel M5s ci sono altri problemi e l'attenzione nazionale è rivolta a Palazzo Chigi. Mancano ancora i candidati sindaco di destra, sinistra e centro

Pubblicità

Un blitz pianificato nei minimi dettagli, quello avvenuto ieri sera in Campidoglio con il favore delle tenebre e soprattutto della crisi di governo. Virginia Raggi ha deciso di silurare vicesindaco e assessore al Commercio approfittando dell'attenzione nazionale rivolta a Palazzo Chigi. Per una volta la grillina ha capito che qualsiasi sua mossa sarebbe passata in secondo piano nelle ore in cui il premier Giuseppe Conte vacilla ed è alla disperata ricerca di una maggioranza per andare avanti.

Pubblicità

Leggi anche: Roma, Raggi caccia Il vicesindaco Bergamo e l'assessore Cafarotti Simone Canettieri

E così in Campidoglio hanno spinto il tasto start: via Luca Bergamo e Carlo Cafarotti dentro Lorenza Fruci (alla Cultura) e Pietro Calabrese (vicesindaco, è già assessore ai trasporti). In altri tempi l'ennesimo valzer in giunta -siamo già arrivati in quasi 5 anni a 20 assessori cambiati - avrebbe portato i media italiani sotto la Lupa capitolina per raccontare l'ennesima stramberia della grillina più famosa d'Italia. Questa volta no. Il cinismo di Raggi ha colpito nel segno. Fino a un paio di anni fa bastava il minimo errore per calamitare sul Comune di Roma l'attenzione di tutto il M5s: interviste dei big, retroscena, Grillo e Casaleggio con i loro post, Rocco Casalino che piazzava le interviste tv riparatorie dove mandare Virginia, il problema e il corpo estraneo. Ormai i ruoli sembrano essersi ribaltati: Raggi per l'ennesima volta fa e disfà della sua giunta e, come in questo caso, senza dover rendere conto a nessuno. È l'ultimo dei problemi. Adesso i grillini, di ogni ordine e grado, hanno la testa altrove. E lo dimostra il fatto che arrivati a fine gennaio, con le elezioni comunali teoricamente alle porte, manchino ancora i candidati sindaco di destra, sinistra e centro.

Pubblicità

Pubblicità