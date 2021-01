"Dialogo con Renzi? Non prendiamo in giro gli italiani", ci dice Luigi Zanda

Il senatore del Pd Luigi Zanda non vuole più sentir parlare di dialogo con Matteo Renzi, come auspica qualche suo compagno di partito: “Siamo in una fase in cui serve che la politica mostri molta serietà. Credo che la domanda da porci sia: che cosa ne penserebbero gli italiani di un rientro di Renzi nella maggioranza? Penserebbero che li stiamo prendendo in giro da due mesi. A me non piace parlare di Renzi, perché le personalizzazioni sono sempre sbagliate, però questo governo è nato su iniziativa di Italia viva, che a un certo punto ha detto: o così o me ne vado. Questo vuol dire che la coalizione è arrivata al capolinea. I problemi di governo tra più partiti non si risolvono così. Vanno risolti sempre insieme, persino quando si pensa di avere ragione”.

