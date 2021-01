I parlamentari di Italia viva: "Pronti a riaprire, ma tutti uniti"

"Serve una soluzione politica per superare questo preoccupante stallo. Ma noi ci muoveremo tutti insieme, non accettando e non ponendo veti". Parola dei parlamentari di Italia viva. Matteo Renzi gliel'aveva chiesto formalmente, ieri mattina: "Nelle prossime ore possiamo evitare di parlare con giornali, TG, post, social dove ognuno dice la sua sulla crisi pensando di interpretare la linea di Italia Viva? Aspettiamo stasera e nel frattempo teniamo a freno i polpastrelli, se possibile". E allora ecco che, dopo una riunione in videocall non priva di tensioni, ma che pare essere servita per ricompattare la truppa, i gruppi di Italia viva di Camera e Senato preparano un comunicato ufficiale, unitario, che suona più o meno così: "Noi ci siamo a riaprire il dialogo con la maggioranza, ma ci siamo tutti insieme, non alla spicciolata". Un modo insomma per ribadire l'unità di intenti di deputati e senatori, e per scoraggiare lo scouting in corso da giorno. Emerge insomma la volontà di non arroccarsi all'opposizione, ma di giocare un ruolo attivo nella risoluzione della crisi. Come squadra, però.

