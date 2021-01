Perché il M5s non può accogliere l'agenda Biden

Ieri iel nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è entrato alla Casa Bianca. È stata una giornata importante non solo per l'America ma per chi ama la società aperta, la globalizzazione e odia il complottismo e il suprematismo, dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa a Tg2 Post