Nessuno vuole andare a votare. Il centrodestra ha un'alternativa a Conte?

La sensazione è che, se il governo guidato da Giuseppe Conte, nonostante tutto, regge, è perché in Parlamento, e forse nel paese, c'è una maggioranza che in questo momento non ritiene si possa andare a votare, o che quantomeno non sia la scelta più appropriata. È in grado il centrodestra di proporre un'alternativa a Conte che tuttavia salvi la legislatura? (Domanda di attualità anche perché qualche crepa nelle sue file si è evidenziata già ieri).

Lo abbiamo chiesto ad Antonio Tajani, Lucio Malan e Luigi Cesaro (Forza Italia), Gaetano Quagliariello (IDeA) e Stefano Candiani (Lega).