Crisi di governo, il giorno dopo la fiducia. Tutti gli aggiornamenti

Dopo il voto al Senato, il premier avrà nel pomeriggio un colloquio con il presidente Mattarella. L'evoluzione della giornata in diretta

Il giorno dopo la fiducia ottenuta ieri al Senato con una maggioranza risicata si annuncia pieno di impegni per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il primo appuntamento in agenda è lo scostamento di bilancio per il 2021, che sarà votato nei due rami del Parlamento. Poi, un vertice tra le forze di maggioranza. Infine, nel pomeriggio, la visita al Capo dello stato Mattarella, che con apprensione cerca di capire quali sono le mosse dell'inquilino di Palazzo Chigi: entro quando è certo di poter sostituire Italia viva con una pattuglia di responsabili che dia stabilità all'esecutivo? Rimetterà il mandato per ottenere un reincarico? O piuttosto conta di poter chiudere la legislatura con un BisConte rafforzato? Tutte questioni attorno a cui si agitano trattative e negoziati, che nelle intenzioni del premier dovrebbero portare una parte dei cosiddetti responsabili a sostenerlo quando ce ne sarà davvero bisogno. Almeno dopo la presentazione ufficiale di un patto di fine legislatura.

Cerchiamo di seguire l'evoluzione della giornata con un aggiornamento costante, a mano a mano che arrivano le ultime notizie e i commenti.

