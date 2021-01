E dopo la fiducia come si va avanti? Zingaretti non risponde

In serata il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha incontrato il gruppo dei senatori per parlare della crisi di governo. "Domani daremo un sì alla fiducia molto convinto - ha detto all'uscita - con lo spirito di salvare questo nostro paese e dare una prospettiva politica, alle tante cose che ci sono da fare nei prossimi mesi". Non ha però accettato domande dai cronisti e non ha risposto a chi gli chiedeva come andrà avanti il governo vista la risicata maggioranza relativa che ci si aspetta otterrà domani in Senato.

