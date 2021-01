Leggere nel pensiero di tre leader per capire dove va la legislatura

Ci sono i numeri? Chi vince la partita? Cosa rischia Conte? La crisi alla prova del Parlamento. E poi? Zingaretti preso fra tre fuochi. Le mosse di Renzi per rientrare in gioco. Le lusinghe e il problema degli alleati per Berlusconi

È il giorno della crisi che finisce in Parlamento, è il giorno della conta di Giuseppe Conte, è il giorno in cui la maggioranza capirà se la mossa del cavallo di Renzi ha contribuito a rafforzare Conte o ha contribuito a indebolirlo. Tutto può succedere, le sorprese sono possibili, i numeri, almeno quelli del Senato, sono sempre ballerini ma per provare a orientarsi nei giorni della crisi, e nei giorni del confronto in Parlamento, può essere utile provare a entrare nella testa di alcuni leader da cui, in un modo o in un altro, passa ancora il destino di questa legislatura.

Pubblicità

Pubblicità