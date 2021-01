Avanti tutta sul proporzionale

Giuseppe Conte ha reiterato, ma questa volta in modo più convincente, l’impegno a modificare la legge elettorale in senso nettamente proporzionale. Si tratta di una richiesta da tempo sostenuta dal Partito democratico, al quale Conte deve molto, soprattutto in questa fase. Inoltre il problema posto da Matteo Renzi sul livello della soglia di sbarramento ora si può considerare superato, a meno che non venga riproposto da Liberi e uguali.

