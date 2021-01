Per Orfini l'omogeneità non è un dogma: "Governiamo con il M5s..."

Non si può governare con un solo voto di vantaggio, ammette il deputato pd

Il deputato pd Matteo Orfini non si sbottona sul successo dell'operazione "costruttori" per salvare il governo Conte bis, e non si scandalizza per l'eterogeneità politica dei presunti papabili. Nomi che, secondo le cronache, spaziano dagli ex grillini all'Udc. Non si può governare con un solo voto di vantaggio, ammette.