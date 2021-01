Ora anche il M5s abbandona l'idea del vincolo di mandato

Da "traditori", "voltagabbana", "pronti a vendersi al miglior offerente" a "costruttori europei". La trasformazione del M5s e l'abbandono delle sue idee più radicali, come l'introduzione di un vincolo di mandato, passa anche per il linguaggio dei suoi leader. L'appoggio al governo dei cosiddetti senatori "responsabili", che per Di Maio nel 2017 era un "mercato delle vacche", oggi diventa un "progetto per rilanciare l'Italia".

