Renzi dice che "è già pronto il governo Conte-Mastella"

"Il premier ha scelto di non parlare con noi, ma ha scelto del tutto legittimamente di andare in Parlamento perché è convinto di avere il voto dei responsabili", dice il leader di Italia viva

Pubblicità

Se le ministre di Iv si dimetteranno, per Conte si potrebbe davvero aprire la strada della conta e del sostegno dei "responsabili". E lo story-telling renziano introduce un nuovo personaggio: il Conte-Mastella. "Il premier ha scelto di non parlare con noi, ma ha scelto del tutto legittimamente di andare in Parlamento perché è convinto di avere il voto dei responsabili: dopo Conte-Salvini e Conte-Zingaretti è pronto il Conte-Mastella", attacca Matteo Renzi a Cartabianca su Rai3, al termine di una giornata convulsa.