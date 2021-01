Copisteria Chigi: la crisi di governo è anche una crisi di "carta"

Matteo Renzi e Giuseppe Conte si sono “incartati”, il Recovery plan così come è “va stracciato e riscritto”, la lista dei nuovi ministri “si sta abbozzando” e si sa che Teresa Bellanova ed Elena Bonetti stanno facendo “gli scatoloni”. E’ la prima crisi di governo che è già finita in copisteria prima di finire in parlamento.

Pubblicità

Pubblicità