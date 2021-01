Mi manda Cassese

“Come dice Cassese …”. Non fidatevi di chi lo cita. E’ l’italiano che crede nella parola e che non sopporta chi non si fa capire. Non ama chi lo loda ma preferisce chi lo legge. Non scrive per vanità ma perché rimane un insegnante: “Ogni intervista è per me una lezione. Posso darvi un consiglio? Siate sempre malfidati”. Non ha mai scritto poesie. Non ha romanzi nel cassetto. Possiede diciottomila volumi catalogati da lui stesso. Ha sempre una matita vicino. Anche a letto.

