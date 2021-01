Trump impresentabile per il centrodestra liberale. Parla Antonio Tajani

La notte della democrazia americana, il barbaro supporter trumpiano con le corna che entra a torso nudo al Congresso, gli spari e il coprifuoco quello vero, da guerra. La legge politica di rispetto per l’avversario che si ribalta in guerriglia e la legge del teatro per come la dice l’ex premier Silvio Berlusconi, parlando del Donald Trump recalcitrante all’accettazione del reale: “Bisogna essere capaci di uscire di scena”. E Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e del Ppe, già presidente del Parlamento europeo, ribadisce: “Trump ha concluso malissimo il suo mandato, aizzando le folle e abdicando alla responsabilità morale di capo dello Stato”. E insomma i contorni di un’impresentabilità di Trump per un centrodestra liberale si delineano: “Il suo comportamento non ha giustificazioni. Si può contestare un risultato, ma questo è inaccettabile”, dice Tajani, rievocando, per ricordare quanto “indigesto sia anche a destra” il presidente uscente, quando John McCain, “eroe di guerra e pilastro dei conservatori, disse, malato, di non volere Trump al suo funerale”. E’ il giorno in cui FI presenta le sue “proposte per il paese” e in cui il Cav. scrive al Corriere per dire “basta alle divergenze in politica estera”, visto il ruolo dell’Italia come presidente del G20. Ed è il giorno in cui gli alleati a destra di FI Matteo Salvini e Giorgia Meloni, trumpiani finora convinti, non potrebbero permettersi l’ambiguità che Trump ha usato nel tweet rivolto ai manifestanti appena incitati in nome del voto rubato: “Andate a casa, vi voglio bene”.

