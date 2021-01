Il ministro D'Incà è positivo al covid

Federico D'Incà è positivo al covid. Ad annunciarlo è lo staff del ministro per i Rapporti col Parlamento, esponente del M5s vicino a Roberto Fico e considerato uno dei pretoriani di Giuseppe Conte. D'Incà si è sottoposto a un tampone di routine il 5 gennaio scorso: esame a puro scopo precauzionale, dal momento che D'Incà non aveva alcun sintomo riconducibile al covid. Oggi è arrivato l'esito: positivo. Sono dunque scattate immediatamente le procedure di profilassi del caso. Il ministro sta bene, non ha alcun sintomo: "Tengo duro", risponde ai colleghi del Movimento che gli scrivono per avere informazioni. Si atterrà scrupolosamente, lui insieme al suo staff, alle indicazioni dell'autorità sanitaria competente.

