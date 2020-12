Conte: Recovery pronto a metà febbraio, pronto a chiedere la fiducia alle Camere

A Villa Madama, Roma, il consueto appuntamento nel quale il presidente del Consiglio traccia il bilancio dell'anno che si sta per concludere, organizzato dall’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare

.Come ogni fine dicembre il presidente del Consiglio traccia il bilancio dell'anno passato nella consueta conferenza stampa di fine anno organizzata dall’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.

Il 2020 sta per finire, ma molti sono i temi che quest'anno si porterà dietro nel 2021: dal piano per i vaccini alle possibili riaperture dopo l'Epifania, oltre soprattutto alla definizione del Recovery Plan da presentare in Europa. Giuseppe Conte dovrebbe affrontare tutte queste tematiche a Villa Madama.

Nella conferenza stampa non è previsto un discorso introduttivo del presidente del Consiglio. Dopo un breve saluto Conte passerà direttamente alle domande dalla platea.

Prima di iniziare a rispondere le domande, il premier Giuseppe Conte – affiancato dal portavoce Rocco Casalino – si dice pronto a sensibilizzare il governo sulle querele bavaglio, sui cronisti minacciati e sull'equo compenso per arginare le discriminazioni per i giornalisti precari.

Sulla verifica aperta all'interno della maggioranza, Conte risponde: "Dobbiamo assolutamente affrettare delle risposte che il paese attende. Quella più urgente è l'approvazione della legge finanziaria al Senato, poi c'è il Recovery. La sintesi politica è urgente, non valgono giorni di festa. Dopo la sintesi politica dobbiamo riportare il documento aggiornato in Consiglio dei ministri e poi a conoscenza delle forze sociali e del Parlamento. Un atteggiamento di critica costruttiva ci predispone a una sintesi. Il documento potrà andare in cdm i primi di gennaio. Questo ci permetterà di presentare il progetto definitivo a febbraio. Per quanto riguarda il percorso parallelo abbiamo una prospettiva di fine legislatura, pur in una fase molto complicata come quella che abbiamo attraversato durante la pandemia. Non dobbiamo disperdere il patrimonio di credibilità che spetta alla politica. Questo è un governo nato nel segno politico". Conte lancia anche un messaggio agli alleati: "Basta galleggiare, dopo il Recovery ci assumeremo le rispettive responsabilità".

A proposito di Renzi, Conte dice che "un presidente del consiglio non sfida nessuno per rafforzare questa fiducia sono pronto ad agire in maniera trasparente". Il premier si dice pronto anche a un passaggio "chiaro e franco" in parlamento".

Per quanto riguarda il piano vaccinale, Conte rivendica di aver effettuato una scelta di responsabilità con il piano presentato alle Camere dal ministro Speranza il 2 dicembre. "Io stesso approverò le priorità decise dal governo, anche se vorrei sottopormi al vaccino subito anche solo per dare il buon esempio". I primi risultati? "La fase 1 si concluderà quando saranno vaccinati i primi 10-15 milioni entro aprile".