"Sul Recovery no al modello Barca. Potrei candidarmi alla guida del M5s". Parla Lezzi

Roma. La sorpresa. “Sono d’accordo con il Foglio. Il modello Barca non è un esempio virtuoso e da ex ministro del Mezzogiorno vi spiego perché”. In caso di elezioni anticipate dice che il M5s dovrebbe correre da solo senza il Pd: “Occorre difendere la nostra identità”. Non esclude di candidarsi alla guida del movimento. “Se questo può servire lo farò”. “Il Foglio non l’hai mai pensata come me” , ma per una volta Barbara Lezzi, la senatrice del M5s, la pensa come il Foglio. “Ho letto l’articolo del direttore Cerasa sul modello Barca applicato al Recovery. Sono della stessa opinione. Non funziona. Rischiamo di avere dei doppioni senza competenze specifiche”.

