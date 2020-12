No Tav e No Triv: le scorribande del M5s per ottenere più fondi dal Recovery

Triv e Tav, tutto in una mattina. In fondo ai Cinque Stelle basta spingere l’interruttore per modellare le opinioni a seconda della contingenza politica. Così i grillini premono Off sul pulsante dei capisaldi identitari quando il contesto impone cautela. E schiacciano On quando tocca alzare la posta, mettendo in difficoltà la maggioranza. Adesso il bottino è il Recovery Plan: e l’incontro di lunedì a Palazzo Chigi è bastato per far capire a Giuseppe Conte che proprio dai ministri grillini (Lucia Azzolina e Alfonso Bonafede su tutti), arriva la richiesta di maggiori fondi europei da destinare alle spese dei loro dicasteri. Un’offensiva che arriva in contemporanea all’apparente ammorbidimento delle posizioni di Italia Viva.

