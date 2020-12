L'ira funesta di Pierpaolo Sileri, viceministro contro il (suo) ministero

Era considerato un "grillino non grillino". Ora tra Senato e Salute si domandano "che cosa gli sia successo", come fosse una piccola crisi all'interno della grande crisi.

Che cosa mai starà mai succedendo a Pierpaolo Sileri, senatore a Cinque Stelle e viceministro della Salute, si sono domandati tra Senato e ministero, e tra Leu e Pd, partiti alleati del M5s nel Conte bis, nel vedere che l’ira funesta si impadroniva del solitamente moderato esponente governativo, medico che vuol tornare alla medicina (frase rivelatrice della grande rabbia di Sileri contro alcuni dirigenti ed ex dirigenti del ministero che vice-dirige, detta a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, su La7: “Il piano pandemico è vecchio di dieci anni, dov’è questo comitato per la pandemia?”). E la cosa non finiva lì, come si vedrà, ma intanto, a sentirlo, ci si domandava se per caso non fosse scoppiata una piccola crisi, con scenari da “Kramer contro Kramer”, all’interno dell’area “gestione emergenza Covid”, crisi parallela a quella che aleggia a intermittenza sul governo vero e proprio.

Pubblicità

Pubblicità