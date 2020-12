Processo Raggi. Pg chiede condanna di dieci mesi

A dare sostegno alla sindaca, deputati del M5s e Alessandro Di Battista. Una condanna cambierebbe le sorti della ricandidatura e favorirebbe l'alleanza Pd-M5s

Pubblicità

È appena iniziata nell’aula Europa della Corte d’appello di Roma l’ultima udienza del processo di secondo grado alla sindaca di Roma Virginia Raggi. La prima cittadina è accusata di falso documentale in atto pubblico per alcune dichiarazioni fatte all’ Anac alla fine del 2016 in merito alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, all’epoca braccio destro della sindaca, alla guida della direzione Turismo.

Pubblicità

L’udienza si è aperta con la requisitoria del procuratore generale Emma D’Ortona che dopo aver esposto gli argomenti dell’accusa ha chiesto di condannare la sindaca con le attenuanti generiche a 10 mesi di reclusione, più il pagamento spese processuali . “Ha errato il primo giudice a interpretare i messaggi Telegram tra la sindaca e Marra come messaggi di significato equivoco, dando valore primario alle testimonianze: il primo giudice ha errato nel voler trasformare un’indagine documentale in un altro processo fondato su tesi dichiarative”, ha detto la procuratrice secondo cui i messaggi del novembre tra Marra e la prima cittadina evidenzierebbero in modo equivocabile il ruolo di Marra nella nomina del fratello. Un ruolo questo negato dalla sindaca alla responsabile anticorruzione del Campidoglio alla quale la prima cittadina disse che Marra si era limitato alla “mera e pedissequa” esecuzione delle sue decisioni. “L’imputata conosceva la posizione del dottor Marra e delle sue competenze nella complessa operazione di riorganizzazione delle posizioni dirigenziali comunali”, ha aggiunto D’Ortona.

Pubblicità

Pubblicità

In primo grado Raggi è stata assolta con la formula piena: il fatto non costituisce reato. In aula insieme alla sindaca c’è il suo collegio difensivo: composto dai tre avvocati Pier Francesco Bruno, Bruno Fasulo e Alessandro Mancori. Il marito Andrea Severini è una sorta di secondo collegio difensivo politico: i deputati Francesco Silvestri e Giulia Sarti, i consiglieri capitolini M5S Giuliano Pacetti, Paolo Ferrara e Angelo Diario, oltre a un nutrito gruppo della comunicazione capitolina e al cerimoniale. Prima dell’udienza anche Alessandro Di Battista ha dato il suo in bocca a lupo alla sindaca “Coraggio grande Donna da parte di tutta la nostra famiglia!”.

Un’eventuale condanna infatti potrebbe cambiare le sorti della ricandidatura della prima cittadina con il M5s. Il codice etico grillino vieta a chi condannato per qualsiasi reato commesso con dolo di candidarsi nelle liste del Movimento. Una regola alla quale una parte del M5s non intende derogare è che aprirebbe un nuovo scenario: un’alleanza Pd-M5S anche nella Capitale.

Già ieri però, anticipando l’esito giudiziario, alcuni esponenti grillini hanno aperto al cambio di regole, “la condanna zero”. L’ex ministra Barbara Lezzi ha scritto: “Non amo gli equilibrismi e, seppur consapevole che prendere posizioni chiare possa essere controproducente, non ho bisogno di aspettare per dirvi che sono convinta che Virginia Raggi rappresenti pienamente il M5S e debba continuare a farlo a Roma e per Roma”. Pur indirettamente era già arrivato forte è chiaro anche il messaggio di Anche Alessandro Di Battista che congratulandosi per un’iniziativa ha postato su Facebook queste parole: “Complimenti Virginia e coraggio”.

Assolutamente esplicito invece il consigliere capitolino Paolo Ferrara: "Legare la sentenza di Virginia Raggi alla nuova corsa per il Campidoglio è sciocco e non rende giustizia a una persona che ha fatto molto per la nostra città. Qualsiasi scelta faccia Virginia va supportata. A prescindere". Con Raggi anche l’assessore capitolino alla Mobilità Pietro Calabrese: “Il cambiamento che ha portato Virginia Raggi in questa città è innegabile. La sentenza di domani non sposta assolutamente nulla. Contano solo i fatti. Se li confrontiamo con quanto accaduto nei vent'anni precedenti non c’è proprio partita”.

Il processo a Virginia Raggi nel merito ruota tutto intorno a una nomina dirigenziale dell’autunno 2016, quella con la quale la sindaca, appena eletta, aveva scelto Renato Marra, fratello del suo allora braccio destro Raffaele, per guidare la direzione capitolina Turismo. Rispondendo ad alcune domande dell’Anac sulla nomina la sindaca disse che Marra (Raffaele) si era limitato ad una “mera e pedissequa esecuzione” delle sue decisioni. Una bugia – secondo la Procura – perché Marra spinse per la promozione del fratello e partecipò alle procedure per l’interpello che ha portato alla nomina. Una tesi bocciata in primo grado dal giudice Roberto Ranuzzi che ha assolto la sindaca. Per il giudice Raggi avrebbe mentito senza saperlo, raggirata dai fratelli Marra.