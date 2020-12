C'è un altro vaccino: la globalizzazione

Non è un vaccino, ma ci somiglia molto. Il World Economic Forum (Wef) è una fondazione senza fini di lucro, con sede a Cologny, in Svizzera, a due passi da Ginevra, nata nel 1971 per iniziativa dell’economista e accademico Klaus Schwab. La fondazione, come saprete, organizza ogni inverno a Davos un grande incontro tra esponenti di primo piano della politica e dell’economia internazionali e nell’intervallo tra un appuntamento e un altro pubblica sul suo sito alcuni rapporti molto interessanti relativi allo stato dell’economia globale.

