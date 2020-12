La Lega resta la Lega. La svolta moderata di Giorgetti in Europa non esiste

"Ha sempre idee chiare in testa, ma non sempre vengono ascoltate", scrive Antonio Polito a proposito di Giancarlo Giorgetti, introducendo il suo colloquio con il vicesegretario della Lega sul Corriere della Sera. E Polito è facile profeta. Perché quella considerazione anticipa ciò che accade solo qualche ora dopo la pubblicazione dell'intervista. Il Parlamento Europeo è riunito per votare il Qfp, che sta per Quadro finanziario pluriennale, in parole povere si tratta del bilancio europeo a lungo termine per il periodo 2021-2027. Strumento che stavolta si collega anche al Recovery Fund, e insomma alle risorse per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia. I 28 eurodeputati del Carroccio, nonostante le visioni "moderate" di Giorgetti, non prendono nemmeno in considerazione l'ipotesi di dire sì al pacchetto. È astensione anziché voto contrario.

