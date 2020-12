In trattoria con Zingaretti: "Sono preoccupato. Perché Renzi non va da Conte?"

Lo sfogo del segretario del Pd durante la pausa pranzo: "Non ci sono margini per altre manovre". Ma il leader di Iv continua a tessere trame intorno a Palazzo Chigi evocando la crisi e la conta in parlamento

Una fettina ai ferri e un piatto di cicoria. Niente vino. Nicola Zingaretti esce dal Nazareno, all’ora di pranzo, per mettere qualcosa nello stomaco. La dieta del segretario non concede spazi di manovra alla gola. Così come il muro che il suo Pd sta erigendo davanti alle possibili mosse di Matteo Renzi. “Sì – dice il segretario dem al Foglio – non vedo altri governi oltre a questo. L’ho ribadito anche martedì sera quando sono uscito da Palazzo Chigi: per noi Conte deve andare avanti. Non ci sono spazi di manovra per altro”.

