Renzi-Salvini: ritorna l'intesa, ma lo sgambetto a Conte è quasi impossibile

Si telefonano, si mandando messaggi, si danno il cinque in Senato, si inviano i rispettivi emissari. Lo scorso ottobre dovevano anche andare a mangiare “un boccone insieme” in una trattoria del centro, ma poi all’ultimo è saltato. I due Mattei tornano di nuovo a fare gli slalom tra le smentite dei retroscena, tra chi li vedrebbe uniti in un governissimo. O di salute pubblica o tecnico. Purché insomma non ci sia più Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

