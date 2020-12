“Per il cashback basta un click”. Casalino, il centralino della nazione

E’ il vero numero verde. Il customer care attivo h24. Sempre pronto a ridimere questioni insorgenti, dubbi dell’ultim’ora, emergenze e doglianze. Da qualche giorno a più di qualcuno nel mondo dei media è venuta l’idea di sostituire in rubrica Rocco Casalino con Rocco Cashback. Dacché il portavoce del premier Conte ha iniziato a presidiare le chat condivise con i giornalisti quasi fosse il servizio clienti ufficiale di Io, l’applicazione andata in tilt da cui passa il meccanismo di compensazioni e sconti studiato dal governo per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici. E così non soltanto il record di accessi al secondo, il numero di utenti già riusciti nell’opera di registrarsi, i milioni di download in crescita e l’aggiornamento su base giornaliera se non oraria, venivano sbandierati ai quattro venti dopo essere passati dal suo vaglio. Perché pure per le direttive più pratiche è valso lo stesso principio: per qualsiasi dubbio rivolgersi a Rocco.

