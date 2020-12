Mes, sono almeno sei i ribelli del M5s alla Camera pronti a bocciare Conte

Colletti, Berardini, Forciniti, Lapia, Maniero, Cabras: ecco chi sono i deputati grillini pronti a intervenire a titolo personale per esprimere il loro voto in dissenso sulla risoluzione di maggioranza. Altri scelgono un'assenza strategica. Espulsioni in vista

Sono sei. E decidono di uscire allo scoperto. Eccoli, i dissidenti del M5s che, alla Camera, voteranno contro la risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes. Sono gli abruzzesi Andrea Colletti (già sottoposto a provvedimento interno per precedenti atti di sedizione) e Fabio Berardini, il pugliese Francesco Forciniti, il sarda Pino Cabras, oltranzista filo-Maduro, e la sua corregionale Maria Lapia. E poi c'è Alvise Maniero, ex sindaco di Mira, che da settimane guida la fronda dei no-Mes insieme al suo collega veneto Raphael Raduzzi, che - con un'altra decina di deputati critici sul Fondo salva stati - ha optato invece per una dissidenza meno visibile e ha preferito non presentarsi in Aula.

