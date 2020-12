Ecco i Silvagnez. Berlusconi si complimenta con Fedez e Ferragni. Gasparri nel panico

Su Instagram un post di congratulazioni del Cav. per "due ragazzi di successo che si sono impegnati con generosità durante l'emergenza Covid". I turbolenti precedenti con l'esponente forzista (e con Salvini)

Li ha chiamati non appena ha saputo la notizia dell'Ambrogino d'oro, il Cav., a Fedez e Chiara Ferragni. Con tanto di istantanea delle congratulazioni immortala su Instagram. Nello stesso post in cui Berlusconi non fa che sottolineare come sia "motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!". Insomma, un'altra dimostrazione di apprezzamento politico dopo l'annuncio fatto dal sindaco Sala, a maggior ragione da parte di un ex presidente del Consiglio che prende sempre più dimestichezza nell'utilizzare Intagram. Esempio di vera contemporaneità.

Il fatto che i Ferragnez abbiano accolto i complimenti di Berlusconi dice molto dell'evoluzione di almeno uno dei due: non a caso Fedez era quello che ai primordi elettorali dei cinque stelle si era prestato a scrivere per Grillo un inno che ne accompagnasse le campagne elettorali. Quando insomma non era poi così difficile immaginarselo nell'alveo degli antiberlusconiani. Adesso però i rapporti sembrano ottimi, a giudicare dalla cordialità implicita nel messaggio sui social. Chissà cosa ne penserà uno come Maurizio Gasparri, che con Fedez ha ingaggiato più di una guerriglia su Twitter culminata in una sequela di insulti, della nascita di un trio: dai Ferragnez ai Silvagnez. O Matteo Salvini, che solo fino a qualche settimana fa lamentava il fatto che il premier gli preferisse la coppia milanese. A occhio prenderà anche l'uscita di Berlusconi come un affronto personale.