I giovani della Meloni vogliono tornare alla "fiaccola"

Ritorna la “fiaccola” come simbolo dei giovani di Fratelli d’Italia? L’appello per la riappropriazione del simbolo storico dei ragazzi di destra in Italia - usato dal primo dopoguerra fino al 2009 - è stata lanciata da Francesco Di Giuseppe, vicepresidente di Gioventù nazionale, la vivace organizzazione degli under meloniani, con un intervento sulla rivista web “Magnete”: “Il nostro simbolo è sempre stato quello: quella torcia che sempre ha illuminato il nostro cammino e che quotidianamente arde della passione dei nostri gesti”.

