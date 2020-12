"O anche no, il lavoro è di tutti". Su Rai2 serata speciale a favore delle disabilità

Domani a partire dalle 23 la lunga maratona per l'inclusione nel mondo dell'occupazione condotta da Roma da Paola Severini Melogrami

Pubblicità

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, domani giovedì 3 dicembre andrà in onda alle 23.00 su Rai2, uno speciale di "O ANCHE NO. Il Lavoro è di tutti". L'obiettivo della trasmissione è parlare del lavoro per tutti e di tutti.

Pubblicità

Nel corso della puntata interverrà Luca Visentini, Segretario Generale della CES, Confederazione Europea dei Sindacati. I Segretari Generali dei sindacati italiani Maurizio Landini (Cgil), Anna Maria Furlan (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil), Francesco Paolo Capone (Ugl) presenteranno quattro storie di lavoro e successo che vedono protagonisti persone con disabilità.

Nella trasmissione si alterneranno momenti di musica con cantanti in studio e in collegamento, di divertimento e comicità e di riflessione con le storie e le testimonianze dei protagonisti.

Da Roma, Paola Severini Melograni affiancata dal disegnatore Stefano Disegni, presenterà gli ospiti. Primo fra tutti Carlo Verdone che si esibirà alla batteria con i Ladri di Carrozzelle e racconterà alcuni aneddoti del film “Perdiamoci di vista”. Katia Ricciarelli canterà “Caruso” con Francesco Zingariello e ci sarà un duetto virtuale tra Alberto Bertoli e il padre Pierangelo, scomparso nel 2002, sulle note di “A Muso Duro”.

Pubblicità

Pubblicità

Tante testimonianze: I Manos Blancas, un coro che nasce in Venezuela nel 1999 per coinvolgere bambini e adolescenti portatori di handicap, con deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni economiche disastrate, e portato in Italia dell'indimenticabile Maestro Claudio Abbado, con il sostegno della famiglia Nonino.

Gli Autogol, il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Trolli “Rollo” e Alessandro Iraci che spopola sul web con parodie sul calcio. Luca Trapanese, fondatore della Onlus a Ruota Libera, che ha adottato nel 2017 Alba, una bimba con sindrome di down, ci racconterà cosa si aspetta per il futuro di sua figlia.

Don Marco Mori, parroco della Parrocchia San Polo di Brescia e già coordinatore nazionale della rete degli oratori, che da sempre aiuta i bambini della sua parrocchia e non solo.

La giovane editorialista Rebecca Zoe De Luca parlerà della scuola inclusiva e del perché si deve partire da qui per accedere al lavoro di tutti. E poi ancora: Michele Spanò, in arte Storto ma non troppo, lo youtuber disabile protagonista di gameplay e challenge divertenti; l’attore Gianmarco Saurino e Alice de Carlo, giovane attrice con la trisomia 21, nel cast della serie “Doc-Nelle tue mani”. Interverrà con un video messaggio anche Marlee Matlin, unico premio Oscar sordo nella storia, “Miglior attrice” per il film “Figli di un dio minore”, nonché la più giovane donna ad aver ricevuto il premio.

Ci sarà anche una riflessione politica con il confronto in un’intervista doppia tra la deputata di Forza Italia Giusy Versace e il consigliere della regione Toscana del Pd Iacopo Melio.



Al Teatro No’hma di Milano, ad affiancare Paola Severini Melograni, ci sarà Valentina Battistini che è la responsabile della Divisione Calcio Paralimpico e sperimentale e che presenterà. Alessio Boni che leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, poeta friulano disabile scomparso 3 anni fa; Livia Pomodoro, direttrice del teatro No’hma, un teatro solidale e sociale; Jo Squillo; Niccolò Agliardi che si esibirà con “Di cosa siamo capaci”, musica e parole dedicate alla sua scelta di adozione di ragazzi difficili; Omar Pedrini che eseguirà “Che ci vado a fare a Londra” in collegamento con i Ladri di Carrozzelle, sempre diretti dal maestro Federico Capranica.

E ancora interverranno, musicalmente ma non solo: Eugenio Finardi con “Amore diverso” e Beppe Carletti con Yuri Cilloni “Io vagabondo”, Daniele de Gregori e Nathalie con “Prima gli italiani”, Lorenzo Disegni con “Come ci pare”. Verrà ricordato Ezio Bosso, indiscusso protagonista di Sanremo 2016.

Non mancheranno le magie del "prestiggiattore" Andrea Paris, e il cooking show con lo Chef Massimo Bottura e il figlio Charlie.

Per la prima volta in tv, ogni canzone sarà interpretata in diretta da una LIs Performer. Mai prima d'ora un LIs Performer ha partecipato a una trasmissione in chiaro per tutta la sua durata.

Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà anche interamente sottotitolato e audiodescritto.