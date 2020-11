l'agenda del nazareno

Il vertice di Zingaretti coi ministri del Pd: "Se saltano le riforme, qui salta tutto"

Gualtieri desolato sul Mes: "Qui parliamo della riforma, non dei prestiti sanitari, ma nel M5s non sentono ragioni". Alla fine si opta per un passaggio in commissione venerdì, per evitare la conta in Aula. Che comunque arriverà prima del Consiglio europeo del 10 dicembre