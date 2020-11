Il paradigma Giarrusso: come danneggiare finanziatori (Irbm) e cittadini sul vaccino

Dino Giarrusso detto Iena rischia l’espulsione dal M5s per aver preso contributi elettorali – probabilmente in violazione delle regole del partito – da persone vicine a un’azienda farmaceutica italiana, la Irbm di Pomezia, che sta lavorando allo sviluppo di un vaccino contro il Covid. Ma Giarrusso, insieme al suo partito, ha votato al Parlamento europeo contro gli interessi di questa stessa azienda e, soprattutto, della collettività perché sostiene di essere contrario ai “vaccini ogm”. E a questo punto non si capisce se il problema sia Giarrusso, il M5s o chi li ha finanziati per fare danni in Europa.

