Bolzano, Basilicata, Liguria e Umbria arancioni fino al 3 dicembre

Firmata l'ordinanza per la proroga delle zone arancioni: la Provincia autonoma di Bolzano e le regioni Basilicata, Liguria e Umbria resteranno zona arancione fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Come già successo la scorsa settimana con le prime zone rosse, ora il ministro della Salute Roberto Speranza ha prorogato le misure restrittive anche per questo secondo gruppo di regioni.

