Altro che Kalabristan. Seguire il modello "Bronzi" per guarire la sanità

Roma. Giuseppe Conte lo chiami e si lasci spiegare come sia possibile dirigere la Calabria anziché commissariarla. Gli chieda come è accaduto, come è riuscito a trasformare un cantiere in un museo modernissimo, qual è il segreto della sua longevità al comando (“ho avuto il privilegio di essere stato riconfermato”) e per quale ragione lui da qui non se ne va. A Reggio c’è la migliore prova che un buon bando, una gara aperta, internazionale, può essere la soluzione per individuare figure capaci di amministrare i beni culturali, la sanità, quella sanità che in questa regione ha bisogno di qualcosa di più che di un semplice commissario.

Pubblicità

Pubblicità