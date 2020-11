Professor Gasparri: "Anche il M5s studia la mia legge. La Lega è confusa"

Alla fine ha vinto lui. “Adesso mi chiamano professore”. E da quando? “Da quando ho tenuto una lectio magistralis sulla necessità di tutelare le aziende italiane. Ho ricevuto applausi perfino da Sandro Ruotolo. Non so se rendo l’idea. Dio salvi Mediaset”. L’autore della legge Gasparri, anzi, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “L’ex ministro che ha scritto un testo lungimirante, necessario”. La legge più criticata degli ultimi anni è oggi la più studiata dai grillini. E’ vero che vengono a lezione da lei? “E’ chiaro. Solo un elemento secondario del grillismo, un sottoprodotto del grillismo si è permesso di irridermi”. Sarebbe il senatore Ugo Grassi, giurista eletto nel M5s, passato nella Lega. Vogliamo dire chi è? “Il leghista che in commissione Affari costituzionali ha argomentato contro l’emendamento e incitato a votare no”. Emendamento che salva Mediaset dall’assalto dei francesi di Vivendi. Questo possiamo dirlo? “Eh no. Non salva Mediaset, salva la nostra economia. Tutela l’editoria dai colossi digitali. Ma anche le banche. Per fortuna pure il M5s inizia a comprenderlo”. Ma l’emendamento non si deve al fatto che la sua legge è stata definita incostituzionale dall’Europa? “Errore. Solamente un comma della mia legge”. Allora lo vede che non era una legge perfetta? “Sbagliato. Sa di chi era quel comma che abbiamo dovuto inserire a quel tempo? Il comma che impedisce concentrazioni telefoniche e televisive?”. Da studenti non possiamo che imparare dagli accademici. “Bravi. Ricapitoliamo. Il comma venne inserito su richiesta della sinistra che temeva la scalata del Cav. su Telecom. Comma anti ‘pappamento’. Ora rischiamo che i francesi compiano la scalata su Mediaset”. Prima gli italiani, giusto? “Sempre”. E però c’è qualcosa che non va all’interno del centrodestra. La Lega ha avanzato pregiudiziali di costituzionalità.

