Il primo vaccino è un sistema di regole e valori condivisi

Come affrontare la pandemia. Oltre a Test, Trace & Treat, in Italia è venuto meno il Trust nelle istituzioni, eroso da anni di populismo

Le “3T”che mancavano, in realtà, erano quattro. Oltre a “test, trace & treat”, è venuto meno, in questo paese e forse anche in altre democrazie occidentali, anche il “trust” istituzionale, quel collante culturale e pre-giuridico fatto di valori condivisi e di fiducia nel rispetto delle regole comuni che costituisce il fondamento delle comunità politiche. I paesi con una classe politica “inclusiva”, secondo la terminologia proposta da Acemoglu e Robinson nel loro libro Why Nations Fail?, costruiscono il successo nazionale sul rispetto delle regole, dei contratti economici e dei diritti individuali, contribuendo al saldo positivo del trust istituzionale; al contrario, quelli con élite politiche “estrattive” saccheggiano il patrimonio comune con promesse insostenibili e con l’arbitrio irresponsabile, minando così alle fondamenta le basi della fiducia collettiva.

Pubblicità

Pubblicità