Covid, Toscana e Campania verso la zona rossa. Emilia, Friuli e Marche in zona arancione

Dopo i nuovi dati monitorati dalla cabina di regia si attendono le ordinanze del ministro Speranza: dovrebbero arrivare in serata. Solo 5 regioni rimarranno in zona gialla

Toscana e Campania verso la zona rossa

Nelle prossime ore Toscana e Campania saranno considerate zona rossa. La prima era già zona arancione, la seconda invece zona gialla. E' quanto emerge dal monitoraggio compiuto dalla cabina di regia di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità sull'andamento del contagio da Covid-19 in Italia. L'ordinanza che dovrà sancire il passaggio rispetto alla zona di rischio arriverà nelle prossime a ore a opera del ministro Roberto Speranza.

Nei giorni scorsi, ipotizzando un inserimento in zona arancione, i presidenti di Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia avevano adottato misure più restrittive. All'esito del confronto tra gli esperti però finiranno in una zona di rischio più alta Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, oltre alle Marche, e si uniranno ad Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. Mentre il Veneto continuerà a essere considerata zona gialla. In tutto, sono 5 le regioni che rimarranno in uno scenario di rischio medio (oltre al Veneto, sono Sardegna, Lazio, Molise e provincia autonoma di Trento).

De Luca: "Dal governo sciacallaggio, si dimetta"

Nel pomeriggio è tornato a parlare Vincenzo De Luca, presidente della Campania, che ha tenuto l'abituale diretta sui propri profili social. "La Campania era per chiudere tutto a ottobre, il Governo ha fatto un'altra scelta, ha deciso di fare iniziative progressive, di prendere provvedimenti sminuzzati, facendo la scelta della cosiddetta risposta proporzionale. Una scelta totalmente sbagliata, perché il contagio non aumenta in modo lineare, ma esponenziale", ha detto De Luca. "In questa settimana ci sono stati attacchi e sciacallaggio nei confronti della Campania e della sua sanità, noi dobbiamo avere la forza di andare avanti e lavorare", ha aggiunto.

Il governatore ha poi segnalato un miglioramento dei dati, evidenziato dal bollettino degli ultimi giorni. "I dati sanitari di oggi raccontano di 3.900 nuovi contagi con una percentuale del 16,5% su 25.000 tamponi. Da qualche giorno la percentuali di positivi sui tamponi effettuati scende leggermente, speriamo si mantenga questa tendenza. Per quanto riguarda le terapie intensive al momento ci sono 190 ricoverati su 650 posti disponibile, con un tasso di occupazione pari al 27% delle terapie intensive. Inoltre abbiamo oltre 500 posti letto disponibili per pazienti Covid. La Campania resta la regione col tasso di mortalità più basso".