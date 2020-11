"Fi rimanga fedele alla Lega e non ceda a Conte". Parla Riccardo Molinari

“C’è sicuramente in atto un tentativo per dividere Forza Italia dalla Lega e da Fdi. C’è un’operazione in corso per separare alleati inseparabili. Sono certo che non ce la faranno”. E’ per questa ragione che la Lega ha deciso al Senato di astenersi e di non votare l’emendamento “salva Mediaset”? Avete “sfregiato” Silvio Berlusconi, volevate avvertirlo. Siete davvero alleati? “E se lo sfregio fosse stato fatto alla Lega? Non comunicare un passaggio così importante, così delicato, non è forse un cattivo modo di procedere?”. Dice che Fi rimarrà fedele (“non ho dubbi. Non cadrà nella trappola”), che vedere la sinistra corteggiare il Cav., e per interesse, è ipocrita perché “si tratta di quella cultura politica che ha cercato in tutti i modi di estrometterlo, di distruggerlo, di togliergli l’agibilità. Io ricordo”.

Pubblicità

Pubblicità